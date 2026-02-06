Da Rivabella alle Olimpiadi in mondovisione La nota star pronta a esibirsi sul palco di Milano-Cortina

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, una star molto nota di Rimini si prepara a salire sul palco. L’evento si avvicina e l’artista ha già annunciato la sua performance, attirando l’attenzione di molti spettatori e fan. La città di Rimini si prepara a vedere uno dei suoi volti più celebri protagonista di uno degli eventi più importanti dello sport globale.

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina si esibirà anche una star molto conosciuta a Rimini. Si tratta di Lucia Blanco, coreografa e insegnante di danza che, per ben due anni consecutivi, ha ipnotizzato il pubblico direttamente dal palcoscenico del Mamì Bistrot di Rivabella.

