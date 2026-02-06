Da Maldini e Chiellini a Totti, si apre il dibattito: basta essere stati grandi calciatori per diventare dirigenti? La domanda divide gli appassionati. Molti pensano che il passato da campione possa aiutare, altri invece sottolineano che nel ruolo di dirigente serve soprattutto competenza e capacità di gestire. In molti club italiani, comunque, la presenza di ex giocatori continua a essere una scelta comune. La vera sfida resta, comunque, trovare chi sa trasmettere il proprio valore anche fuori dal campo.

L’annuncio di Ranieri ("I Friedkin stanno pensando al ritorno di Totti") ha riaperto un vecchio e delicato dibattito. Ma basta essere stati grandi calciatori per meritarsi un ruolo dirigenziale? Già, perché - per chi ha calcato i campi da protagonista - lo sbocco naturale sembra quello della panchina. E infatti la stragrande maggioranza dei giocatori si mette poi alla prova come allenatore. Indipendentemente dai risultati acquisiti lungo la carriera da calciatore: puoi essere stato un grande - come Capello per fare un nome - oppure no, come Sacchi, ma le conoscenze fanno parte di un bagaglio che può portare lontanissimo, nel caso di Arrigo a cambiare la mentalità del pallone e allestire una squadra destinata ad entrare nella leggenda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Maldini e Chiellini a (forse) Totti: basta essere stati grandi calciatori per fare i dirigenti?

Approfondimenti su Maldini Chiellini

Nel 2026, molti ex calciatori di rilievo compiono cinquant’anni, tra cui iconici campioni degli anni Novanta e Duemila, come Totti, Ronaldo, Nesta e Shevchenko.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Maldini parla di come Berlusconi e diventato primo ministro grazie al Milan

Ultime notizie su Maldini Chiellini

Argomenti discussi: Calciomercato: ufficiale, Maldini alla Lazio. La Juve cerca punte; Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: debutto dal 1' per Daniel Maldini; Gianluca Zambrotta e l'intervento per il varismo alla gamba: Ho tolto le stampelle, sono in fase di recupero. A settembre l'altra operazione; Maldini firma con la Lazio 'qui per far vedere le mie qualità'.

Da Maldini e Chiellini a (forse) Totti: basta essere stati grandi calciatori per fare i dirigenti?La competenza resta fondamentale in qualsiasi ambito. E già questo può bastare per dare valore all’ingresso di certe figure in un club. Poi, è evidente, per svolgere anche altri ruoli - ad esempio amm ... msn.com

Chiellini, da Tudor a Spalletti e oltre: Nuovo arrivo alla Juve nelle prossime settimaneGiornate frenetiche in casa Juve: dal ko contro la Lazio all'esonero di Tudor e dunque la corsa per trovare in Spalletti l'allenatore giusto per risollevare le sorti di una squadra in difficoltà. L'ex ... tuttosport.com

Mercato Juve: l’alternativa a Chiesa in attacco è Maldini, svolta a destra con Mazraoui del Manchester United. Chi servirebbe di più ai bianconeri secondo voi Damien Comolli, Giorgio Chiellini e Marco Ottolini hanno deciso di dare la precedenza agli facebook

Daniel #Maldini è il nome proposto da #Modesto. Federico #Chiesa è il nome proposto da #Chiellini e #Spalletti. x.com