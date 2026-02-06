Dà in escandescenza durante un intervento | lancia una sedia contro un carabiniere
Un uomo si è scagliato contro i carabinieri che erano entrati in casa sua per consegnargli un atto. Ha iniziato a urlare, si è scagliato contro di loro e ha preso una sedia, cercando di colpire uno dei militari. Fortunatamente, il carabiniere è riuscito a schivare il colpo all’ultimo momento.
I fatti avvenuti a Maenza. Il responsabile dell'aggressione, un 23enne di Maenza, è finito in carcere Quando una pattuglia lo ha raggiunto in casa per notificargli un atto, ha dato in escandescenza, ha aggredito i militari dell'Arma e ha lanciato una sedia rischiando di prendere uno di loro, che è riuscito in extremis a schivare il colpo. Il militare tuttavia, a seguito dell'impatto a terra, è stato colpito da alcune schegge della sedia di legno che lo hanno ferito. L'episodio è avvenuto nel comune di Maenza, dove è stato arrestato un 23enne già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Latina.🔗 Leggi su Latinatoday.it
