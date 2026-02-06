Dà in escandescenza durante un intervento | lancia una sedia contro un carabiniere

Un uomo si è scagliato contro i carabinieri che erano entrati in casa sua per consegnargli un atto. Ha iniziato a urlare, si è scagliato contro di loro e ha preso una sedia, cercando di colpire uno dei militari. Fortunatamente, il carabiniere è riuscito a schivare il colpo all’ultimo momento.

I fatti avvenuti a Maenza. Il responsabile dell'aggressione, un 23enne di Maenza, è finito in carcere Quando una pattuglia lo ha raggiunto in casa per notificargli un atto, ha dato in escandescenza, ha aggredito i militari dell'Arma e ha lanciato una sedia rischiando di prendere uno di loro, che è riuscito in extremis a schivare il colpo. Il militare tuttavia, a seguito dell'impatto a terra, è stato colpito da alcune schegge della sedia di legno che lo hanno ferito. L'episodio è avvenuto nel comune di Maenza, dove è stato arrestato un 23enne già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Latina.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Carabinieri Escandescenza

A Casalmaggiore, un intervento di soccorso si è concluso con la tragica uccisione del cane Black da parte di un carabiniere.

Nel settembre 2020, un carabiniere ha ucciso un cittadino siriano durante un intervento contro un furto all’Eur.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Carabinieri Escandescenza

Argomenti discussi: San Lorenzo, ubriaco dà in escandescenza in strada: calci e pugni ai poliziotti; Momenti di tensione nel negozio, giovane dà in escandescenza e aggredisce i clienti; Anziano aggredito per pochi spiccioli: caos in aula durante la convalida dell’arresto; Sarno, omicidio Gaetano Russo: Colpito con oltre dieci fendenti da colui che ha sempre aiutato.

Dà in escandescenze con la Polizia, 40enne arrestatoL'episodio è avvenuto sabato pomeriggio durante un ordinario controllo in un parco del centro. L'uomo aveva diversi precedenti penali relativi a stupefacenti e porto di oggetti atti a offendere ... laprovinciacr.it

Dà in escandescenze in ambulanza e aggredisce operatore della Croce Gialla(ANSA) - ANCONA, 03 FEB - Durante il trasporto all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, un 30enne, soccorso ieri sera perché in stato d'agitazione vicino a Piazza Pertini, ha dato in escandescenz ... msn.com

DIGIUNO E GONFIORE Il gonfiore dopo i pasti durante il digiuno intermittente è un fenomeno comune, spesso legato alla modalità con cui si interrompe il digiuno o a cambiamenti nel ritmo digestivo. Ecco le cause principali: Pasti troppo abbondanti o rapidi: facebook

Dà in escandescenze in ambulanza e aggredisce operatore della Croce Gialla. Durante il trasporto in ospedale ad Ancona, per sanitario 15 giorni di prognosi #ANSA x.com