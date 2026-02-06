Da Genova a Rimini in meno di un' ora startup lancia il volo che sostituisce l' auto | attesa per le tariffe

Una startup italiana pronta a rivoluzionare i viaggi tra Nord e Centro Italia. Il 13 febbraio partirà il primo volo di AirIdea, che promette di collegare Genova e Rimini in meno di un’ora. La compagnia punta a sostituire l’auto e a offrire tariffe più accessibili. L’operazione segna un passo importante per il trasporto regionale, con l’obiettivo di arrivare anche in Sardegna e Corsica.

