Da Ferrara alle Olimpiadi | Ilaria Sangiorgi ballerina alla cerimonia di Milano-Cortina 2026

Da Fiscaglia, in provincia di Ferrara, Ilaria Sangiorgi ha fatto il grande salto. La ballerina si esibirà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La sua storia, che parte da piccole sale prove, si trasforma ora in un'occasione mondiale. La giovane ballerina si prepara a salire sul palco più importante, portando con sé il nome della sua terra.

Dalle sale prova della provincia ferrarese al palco di uno degli eventi più seguiti al mondo. Ferrara, e più nello specifico Fiscaglia, approda alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Tra i ballerini professionisti scelti per le cerimonie ufficiali ci sarà Ilaria Sangiorgi, giovane.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

La ferrarese Rita Minarelli volontaria alle Olimpiadi invernaliFerrara Dal jazzercise allo sci, per arrivare al Panathlon, senza smettere di essere anzitutto una sportiva praticante. Adesso volontaria alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e proprio nella P ... msn.com

Un orgoglio portare la Fiamma a Ferrara. Le Olimpiadi mettono in evidenza lo sportUn orgoglio portare la Fiamma Olimpica nella mia città. Un altro grande atleta dello sport ferrarese sarà nella batteria dei... Un orgoglio portare la Fiamma Olimpica nella mia città. Un altro ... ilrestodelcarlino.it

