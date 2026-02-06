Da Bocelli a Favino Impacciatore Pausini De Angelis e Ghali | quante star allo show inaugurale!

La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 ha attirato una vera e propria esplosione di star italiane. Da Andrea Bocelli a Pierfrancesco Favino, passando per Paolo Impacciatore, Laura Pausini, Valerio De Angelis e Ghali, tutti hanno preso posto tra il pubblico e sul palco per uno degli eventi più attesi dei Giochi invernali. La pioggia di celebrità ha reso ancora più speciale questa serata, tra musica, spettacolo e emozioni.

Le luci di San Siro stanno per riaccendersi. Oggi, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20, lo stadio milanese - ribattezzato per l'occasione San Siro Olympic Stadium - ospiterà la cerimonia di Apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Il concept, ideato dal genio creativo di Marco Balich, è l'Armonia, intesa come il punto di equilibrio perfetto tra corpo e mente. Quello stato di grazia che consente a uno sciatore di muoversi tra le porte strette nello slalom e al saltatore di staccare gli sci dal trampolino in posizione perfetta. È la stessa armonia che, nel pattinaggio di figura, fonde musica e danza sul ghiaccio, velocità ed estetica.

