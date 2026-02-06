da armani a lagerfeld la mia vita tra le camicie

Pino Gavazzeni racconta la sua vita tra le camicie, partendo da Armani e Lagerfeld fino alla storia della Cit. In questa intervista, il designer milanese svela i retroscena della sua carriera e il suo legame con la città, tra progetti di stile e ricordi di un mondo della moda che non smette di evolversi.

L’INTERVISTA. Pino Gavazzeni, Milano e la moda fino alla storia della Cit. «Bagutta progetto di stile». Giorgio? «Un amico che mi manca tantissimo». «I ricordi sono tanti perché quando si è vecchi come me i ricordi sono il tempo che passa». Pino Gavazzeni. figlio del maestro Gianandrea Gavazzeni, ha 86 anni e nella moda ci è vissuto dentro. «Mia mamma Mariuccia Polli era piemontese, del lago Maggiore, e suo padre, nonchè mio nonno, aveva fondato una manifattura tessile a Zogno. Impossibile non ricordarla: erano gli anni Trenta del Novecento e sto parlando della Manifattura della Valle Brembana». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

