Curling l’Italia riparte con un 7-4 all’Estonia

L’Italia torna a vincere nel curling alle Olimpiadi. Questa volta battuta l’Estonia 7-4, grazie a Mosaner e Costantini che hanno preso il comando già dai primi round e sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine. Con questa vittoria, gli azzurri conquistano la terza vittoria su quattro partite nel girone.

La coppia estone, formata da Marie Kaldvee ed Harri Lill, era arrivata Cortina con ben altre ambizioni, ma le sconfitte nei primi due match contro Svizzera e Gran Bretagna hanno ridimensionato i sogni dei baltici. Che già dal primo round sono andati verso il ribasso, visto il parziale di 3-0 per l'Italia. Da quel momento è un gioco punto a punto, anzi pietra su pietra, con giocate magistrali di Mosaner che neutralizzano i tentativi di bocciata avversari, ma è l'Italia a dirigere le operazioni, scegliendo anche quando concedere soltanto un punto come alla fine del quarto round.

