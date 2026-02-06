Cuore e anima dell’Associazione Live Charity per i territori di Trapani e le sue periferie

Nel cuore della provincia di Trapani, un’associazione sta facendo parlare di sé. Si chiama Live Charity ed è nata per aiutare i quartieri di Milo e Sant’Alberto. Con impegno e senza fronzoli, questa realtà si impegna a portare aiuto concreto a chi ne ha più bisogno, diventando un punto di riferimento nelle periferie.

Un cuore che batte per Trapani: il caso Live Charity Nel cuore della provincia di Trapani, a due passi dai quartieri popolari di Milo e Sant’Alberto, un’associazione sta facendo il suo tempo: Live Charity. Nata nel 2008 a Monza, con sede operativa trasferita a Trapani nel 2018, l’organizzazione è ormai una presenza costante nel territorio, soprattutto in quei quartieri dove le risorse sono poche, ma il bisogno è grande. Un’esperienza ormai consolidata, con iniziative concrete, progetti a lungo termine, e un impegno costante verso chi vive nelle zone più colpite. Ecco come è andata avanti, e cosa si aspetta per il futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu

