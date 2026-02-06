Cultura e contratti | come il rispetto delle norme può mettere a dura prova le istituzioni culturali

Tre anni fa, la Bottega Bertaccini, uno dei punti di riferimento culturali di Ravenna, ha chiuso i battenti senza preavviso. La struttura, molto amata da residenti e appassionati di arte, musica e tradizioni locali, ha deciso di rispettare tutte le norme, ma le complicazioni burocratiche e i contratti non sono stati facili da gestire. Ora, la chiusura lascia un vuoto nel cuore della città e solleva nuvole di polemiche sul rispetto delle leggi e sulla gestione delle istituzioni culturali.

**Lead** Un’esperienza di tre anni fa, in una delle zone più antiche e suggestive di Ravenna, ha lasciato un’eco duratura: la Bottega Bertaccini, una struttura culturale di riferimento per i residenti e gli appassionati di arte, musica e tradizioni locali, è stata chiusa improvvisamente. La causa? Un contrasto con il palazzo in cui era installata, il Palazzo dalle Olle, dove la gestione ha deciso di far valere l’uso del locale come spazio comune, incompatibile con il contratto d’affitto. Il silenzio del passato, che ha permesso al dibattito di prendere proporzioni, è stato rotto da Davide Zanghi dalle Olle, presidente del comitato di condominio, che nel frattempo ha espresso un pensiero forte: “La cultura non muore per il rispetto di un contratto”.🔗 Leggi su Ameve.eu

