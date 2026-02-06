Le nuove cuffie JLab Blue XL arrivano sul mercato con un design grande e colorato. Sono pensate per chi cerca un prodotto divertente, economico e facile da usare. Oltre a ascoltare musica, possono anche funzionare come altoparlanti Bluetooth, offrendo più versatilità. Il loro stile oversize le rende perfette per chi vuole distinguersi senza spendere troppo.

ecco una novità nel mondo tech che unisce stile e praticità: cuffie enormi che funzionano anche da altoparlanti Bluetooth. il modello blue xl di jlab si distingue per dimensioni marcate, ma offre anche una funzionalità ibrida pensata per l’uso quotidiano e per la condivisione musicale in ambienti vari. jlab blue xl: cuffie sovradimensionate e altoparlanti bluetooth. l’ idea di base prevede due utilizzi: indossarle come cuffie per lo streaming audio o posizionarle su tavololetto trasformandole in diffusore per chiunque sia nelle immediate vicinanze. con driver dinamici da 2,5 pollici e radiatori integrati in ciascun padiglione, l’esperienza sonora punta a una potenza complessiva di 30 W e a una resa bilanciata tra vocal e bassi, grazie al JLab Signature Sound EQ. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Cuffie jlab blue xl oversize divertenti ed economiche

