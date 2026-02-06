Ct San Giorgio del Sannio sfuma il sogno della Oliynykova di raggiungere la prima finale Wta 250

La tennista ucraina Oleksandra Oliynykova vede svanire il sogno di raggiungere la sua prima finale WTA 250. Dopo aver iniziato il 2026 con buoni risultati, la giocatrice del Ct San Giorgio del Sannio si ferma ai quarti di finale in un torneo importante, lasciando spazio alle sue avversarie. La speranza di un passaggio di livello si sgretola in poche partite, mentre l’obiettivo di conquistare un grande risultato resta ancora in piedi.

Tempo di lettura: 2 minuti Se il 2025 si era chiuso con l’ingresso nella top 100 e la vittoria di tre tornei 125, il 2026 si è aperto ancora meglio per la tennista ucraina Oleksandra Oliynykova, stella del Ct San Giorgio del Sannio che lo scorso anno è stato promosso in A2. La 25enne, al suo primo torneo Wta 250 è giunta a sorpresa fino in semifinale al Cluj Napoca Open regolando al debutto l’egiziana Mayar Sherif con (67 (6-8), 64, 64), agli ottavi la testa di serie n. 8 l’ungherese Anna Bondar (64, 64) e nei quarti la cinese Wang Xin (64, 64), attuale n. 33 del mondo e quarta testa di serie.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Dopo aver fatto il suo debutto agli Australian Open, Oleksandra Oliynykova ottiene la sua prima vittoria in un torneo WTA 250.

