Crotone | scoperte archeologiche rivelano antichi insediamenti urbani nel cuore del Mediterraneo greco

Gli scavi archeologici a Crotone hanno portato alla luce antichi insediamenti urbani, nascosti sotto strati di terra da decenni. Gli archeologi hanno scoperto resti di strutture e oggetti che testimoniano un passato importante nel cuore del Mediterraneo greco. Si tratta di una scoperta che potrebbe riscrivere parte della storia locale e della presenza greca in questa zona.

**Crotone, il cuore dell’antichità scoperto tra i resti di un abbandono.** Nel cuore del territorio crotone, nei pressi del promontorio del Capo Lacinio, un’area abbandonata da decenni sta rivelandosi come un’enorme biblioteca sepolta di storia. È il quartiere settentrionale della città greca di Crotone, ormai trascurato e ridotto a un giardino industriale, che ha permesso ai ricercatori di riscoprire un insediamento urbano antico, un “vuoto” architettonico e storico che sembra raccontare la forma della città nel suo andamento più antico. Situata sul confine tra mare e terraferma, la zona – che andrebbe da Crotone fino al promontorio del Capo Lacinio – è stata per molti secoli un punto strategico, non soltanto per l’attività marittima, bensì per la sua funzione sacra.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Crotone arte Pietralata, la lettera dei cittadini che vogliono tutelare le scoperte archeologiche del parco delle Acacie Un gruppo di cittadini di Pietralata ha inviato una lettera alle autorità di Roma, chiedendo di tutelare e valorizzare le scoperte archeologiche emerse nel parco delle Acacie. Paduli, nuove scoperte archeologiche sulla Via Appia Traiana a Forum Novum La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Crotone arte Dopo Fano ecco le più importanti scoperte archeologiche degli ultimi dieci anni: dai bronzi di san Casciano al portico di CaligolaL’Italia ha vissuto una stagione di rinvenimenti che hanno cambiato la percezione di interi periodi storici ... msn.com Archeologia preventiva a Pietralata: nuove scoperte sull’antica RomaNel quadrante orientale di Roma, al Parco delle Acacie di Pietralata, una vasta campagna di archeologia preventiva, volta a identificare e salvaguardare il patrimonio archeologico prima della ... exibart.com Controlli rafforzati nei locali pubblici in provincia di Crotone: Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito a Crotone su convocazione della prefetta Franca Ferraro, ha deciso di intensificare i controlli sui locali aperti al pubblico... facebook acrolito marmoreo di Apollo Aleo (metà V sec. a.C.), scoperto nell'area del Tempio di Punta Alice dove sorgeva il santuario a lui dedicato nell'antica Krimisa oggi Cirò Marina (Crotone). #Calabria #Cultura #archeologia #heritage #beauty #ancienthistory #Arch x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.