Crolla un pino paura a Coverciano Tre auto danneggiate

Paura questa mattina a Coverciano, dove un pino è crollato improvvisamente in un parcheggio privato. Tre auto sono state danneggiate e alcune persone si sono spaventate. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La zona è stata messa in sicurezza mentre i vigili del fuoco verificano le condizioni dell’albero. I residenti si chiedono come sia potuto accadere, visto che il pino sembrava in buone condizioni.

Firenze, 6 febbraio 2026 – Sono tre le auto danneggiate dal crollo di un pino in un parcheggio privato di Firenze. E' successo intorno alle 13 nella zona di Coverciano, in via Pio Rajna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pontassieve, che hanno liberato le tre auto rimaste danneggiate. Per fortuna non ci sono feriti. Non è certo il primo episodio a Firenze e dintorni nelle ultime settimane. A fine gennaio a Scandicci, in via Acciaiolo, un pino di 10 metri crollò a terra per il maltempo danneggiando due auto; su una di esse c'era un uomo che per fortuna se la cavò solo con un grande spavento.

