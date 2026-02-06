Cristiano Ronaldo continua la protesta la lega saudita perde la pazienza | cosa sta succedendo

La tensione tra Cristiano Ronaldo e la Lega saudita cresce. Il portoghese ha continuato le sue proteste, mentre i dirigenti del calcio in Arabia Saudita hanno deciso di mettere un limite. Hanno fatto sapere che nessuno, nemmeno Ronaldo, è più importante della squadra e ora si aspettano comportamenti diversi. La situazione si fa calda e potrebbe portare a sviluppi importanti nei prossimi giorni.

