Cristiano Ronaldo continua la protesta la lega saudita perde la pazienza | cosa sta succedendo
La tensione tra Cristiano Ronaldo e la Lega saudita cresce. Il portoghese ha continuato le sue proteste, mentre i dirigenti del calcio in Arabia Saudita hanno deciso di mettere un limite. Hanno fatto sapere che nessuno, nemmeno Ronaldo, è più importante della squadra e ora si aspettano comportamenti diversi. La situazione si fa calda e potrebbe portare a sviluppi importanti nei prossimi giorni.
Cristiano Ronaldo è stato avvertito, nessun individuo è più importante della squadra: i dirigenti del calcio saudita prendono una posizione dopo le proteste del portoghese.🔗 Leggi su Fanpage.it
La protesta di Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr è finita.
Cristiano Ronaldo continua la protesta, la lega saudita perde la pazienza: cosa sta succedendoLa Saudi Pro League ha lanciato un avvertimento a Cristiano Ronaldo che continua la sua protesta contro l'Al Nassr: era sparito dalla circolazione, ma poi è ritornato pur restando fermo sulle sue ... fanpage.it
Cristiano Rolando 'sciopera' e scuote la Saudi League(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Giocherà o non giocherà? I tifosi di Cristiano Ronaldo e i dirigenti della sua squadra, l'Al Nassr, vivono ore di tensione in attesa di sapere se questa sera la stella portoghe ... tuttosport.com
Tramite un portavoce, la Saudi League ha risposto al comportamento di Cristiano Ronaldo, che non ha giocato le ultime due partite con l’Al-Nassr come forma di protesta nei confronti del sistema CR7 accusa PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita che deti x.com
