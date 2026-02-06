Cristiana Capotondi svela come seguire i rigori in ginocchio | Il tifo è più faticoso del gioco

A due giorni dalla finale della Coppa Italia femminile, Cristiana Capotondi ha raccontato come si vive il tifo durante i rigori, in modo diverso dal normale. La attrice ha spiegato che seguire la partita in ginocchio è più stancante di quanto sembri, perché il cuore batte forte e il nervosismo aumenta. Il calcio femminile sta crescendo, ma il modo in cui si vivono le emozioni rimane intenso e semplice. La partita si avvicina, e i tifosi si preparano a vivere un’altra emozione forte.

**Lead** A due giorni dalla finale della Coppa Italia femminile, la storia del tifo è tornata a occupare il centro dell'attenzione. In un momento in cui la tensione si è fatta più intensa che mai, Cristiana Capotondi, attrice, ex vicepresidente della Lega Pro e capo delegazione della Nazionale italiana di calcio femminile, ha confessato un'esperienza unica: "Seguivo i rigori in ginocchio, spalle alla tv". La frase, semplice eppure potente, riassume la tensione emotiva che accompagna la partecipazione al tifo, soprattutto nei momenti cruciali. La Capotondi, ormai da tempo impegnata nella promozione del calcio femminile, racconta con emozione la sua esperienza personale, quella di chi ha vissuto il tifo non soltanto in panchina, bensì in condizioni particolari, con il corpo fisicamente debole, lo sguardo fisso sul campo, il cuore in gola.

