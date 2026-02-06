Criminalità e sicurezza in Umbria c’è un’espulsione al giorno | In regione serve un Cpr per i rimpatri

Da ternitoday.it 6 feb 2026

In Umbria si espelle una persona al giorno. La richiesta è chiara: serve subito un centro di permanenza per i rimpatri. Il problema della presenza irregolare di stranieri si fa sentire, e le autorità chiedono di agire in fretta per gestire meglio la situazione.

“Ogni giorno in Umbria c’è una espulsione. È urgente la realizzazione nel nostro territorio di un centro di permanenza per il rimpatrio dei cittadini stranieri che si trovano sul territorio in maniera irregolare”. È l’allarme lanciato da Filippo Girella, segretario regionale umbro della.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

