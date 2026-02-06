Cremona si prepara a sedici giorni di pura magia

Cremona si appresta ad accogliere sedici giorni di eventi e specialità gastronomiche. La città si sta preparando a una rassegna che si preannuncia come la più grande di sempre, con un calendario ricco di novità e appuntamenti che attirano sia i locali che i visitatori. La voglia di scoprire nuove ricette e di vivere momenti conviviali spinge tutti ad aspettare con entusiasmo questa grande festa.

Tutte le novità sull'imminente rassegna gastronomica di Cremona che promette di battere ogni record storico grazie a un calendario rivoluzionario e appuntamenti imperdibili. La località di Cremona si prepara a ospitare una Festa del Torrone 2026 straordinaria, caratterizzata da un periodo di festeggiamenti che passa ufficialmente da 9 a 16 giornate. Tra il 7 e il 22 novembre, le vie del centro accoglieranno una kermesse che estende i fine settimana dedicati ai dolci, raggiungendo un obiettivo importante per la sua edizione numero ventinove. L'agenzia SGP Grandi Eventi cura l'organizzazione, rispondendo all'aumento dei turisti degli anni passati e regalando ai presenti maggiore tempo per assaporare i prodotti tipici locali e godersi la festa con maggiore calma.

