Villaggi Marche si schiera con ‘Cronisti in classe’. La decisione di sostenere il campionato di giornalismo nasce dalla convinzione che la formazione dei giovani sia fondamentale. Il presidente Daniele Gatti spiega che la scelta deriva dalla fiducia che l’azienda ripone nell’educazione e nella crescita di nuove generazioni di giornalisti.

Villaggi Marche è partner del campionato di giornalismo ‘ Cronisti in classe ’. Presidente Daniele Gatti, perché avete scelto di sostenere questa iniziativa? "La motivazione principale è nella fiducia che poniamo nella formazione. Come associazione sappiamo quanto sia determinante investire nella crescita delle competenze, soprattutto in un settore come il turismo che richiede professionalità, specificità e aggiornamento continuo. Parliamo di gestione, marketing turistico, organizzazione dell’accoglienza: per affrontare tutto questo servono basi solide, ed è giusto iniziare già dalla scuola". Quanto conta aiutare a scoprire il proprio talento? "Nel percorso di formazione è fondamentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Crediamo molto nella formazione"

