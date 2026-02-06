Crans Montana il presidente della Svizzera visita i feriti al Niguarda

Questa mattina il presidente svizzero Guy Parmelin si è recato all’ospedale Niguarda di Milano per visitare i feriti dell’incendio scoppiato a Crans Montana. Parmelin ha parlato con i medici e ha incontrato alcuni dei pazienti, portando un segno di vicinanza e solidarietà. La visita si è svolta in modo rapido ma deciso, con l’obiettivo di rassicurare le persone coinvolte e verificare di persona le condizioni dei ricoverati.

Il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin ha fatto visita questa mattina (venerdì) ai feriti ricoverati all'ospedale milanese di Niguarda dopo l'incendio avvenuto a Crans Montana. Parmelin è a Milano per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi e ha voluto portare il

