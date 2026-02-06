Il fidanzato di Cyane Panine, Jean-Marc Gabrielli, ha raccontato di aver cercato di rianimare la ragazza per circa un’ora insieme a Jacques Moretti. Gabrielli, indicato come figlioccio da Moretti, è stato ascoltato dagli inquirenti per circa 12 ore. La vittima, Jessica, era molto legata alla famiglia e per lei Gabrielli e Moretti hanno fatto tutto il possibile, ma purtroppo senza successo. La polizia indaga ancora sulla tragica morte di Cyane.

«Io e Jacques abbiamo tentato a lungo di rianimarla, forse un’ora». Jean-Marc Gabrielli, indicato da Moretti come figlioccio, viene ascoltato per circa 12 ore dagli inquirenti svizzeri sulla tragedia al Constellation. Racconta i disperati tentativi fatti insieme all’indagato di salvare la fidanzata, Cyane Panine, la cameriera 24enne deceduta dopo l’incendio. Cosa accadde Gabrielli conferma la versione dei due indagati, Jacques Moretti e Jessica Maric, descrivendo i disperati sforzi per soccorrere la giovane, trovata con il casco in testa e due bottiglie con candele scintillanti attaccate, che hanno incendiato la schiuma fonoassorbente del locale. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Crans Montana, il fidanzato di Cyane Panine: «Ho provato a rianimarla per un'ora con Jacques Moretti. Per lei Jessica era come una zia»

In seguito alle dichiarazioni di Jean-Marc Gabrielli, fidanzato di Cyane Panine, si approfondisce la vicenda dei Moretti.

Jean-Marc Gabrielli, trentenne corso e amico di Jacques Moretti, ha difeso i lavoratori, affermando che avevano svolto il loro lavoro con passione e che gli estintori erano presenti.

