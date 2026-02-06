Crans Montana emerge la terribile verità

Una scoperta importante emerge dall’inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Un dettaglio burocratico, rimasto nascosto per settimane, si sta rivelando decisivo per chiarire cosa sia successo. Le autorità stanno esaminando attentamente questa pista, che potrebbe cambiare le carte in tavola. La verità sul fatto di quella notte sembra sempre più vicina.

Un dettaglio burocratico, rimasto ai margini per settimane, sta assumendo un peso decisivo nell'inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Il nuovo elemento potrebbe trasformare il dramma delle 41 vite spezzate nella tragedia del Constellation in uno scandalo di responsabilità istituzionali. Non è più soltanto la dinamica del rogo a interrogare la magistratura svizzera, ma la legittimità delle figure chiamate a garantire la sicurezza. A Sion, l'interrogatorio di Christophe Balet ha aperto uno scenario che va oltre le responsabilità individuali e chiama in causa l'intero sistema di controllo di una delle località turistiche più rinomate delle Alpi.

