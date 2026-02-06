Crans-Montana emerge la terribile verità

A Crans-Montana si rischia di cambiare tutto. Un dettaglio burocratico, passato inosservato fino a ora, potrebbe essere la chiave per riscrivere la versione dei fatti sulla strage del Constellation. Le indagini puntano a verificare se qualche responsabilità istituzionale è sfuggita, aprendo uno scenario che potrebbe coinvolgere anche figure di rilievo. La richiesta di approfondimenti si fa sempre più pressante mentre si aspetta di scoprire se questa nuova pista porterà a una verità diversa da quella finora nota.

CRANS-MONTANA – A volte è un dettaglio burocratico, rimasto sullo sfondo, a far saltare il banco. Nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana, quel dettaglio sta diventando pesantissimo: potrebbe trasformare il dramma delle 41 vittime del Constellation in un caso destinato a scuotere anche le responsabilità istituzionali. Non si parla più “solo” della dinamica del rogo: ora la lente è puntata sulla legittimità di chi doveva garantire la sicurezza. A Sion, l’interrogatorio di Christophe Balet sta aprendo uno scenario più grande della singola persona, e che chiama in causa un intero sistema di controlli in una delle località più iconiche delle Alpi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Cosa ha provocato l’esplosione a Crans-Montana? Emerge un dubbio terribile

L’esplosione a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno ha provocato un grave bilancio di vittime.

