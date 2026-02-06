Crans | il figlioccio Moretti si schiera contro il padre a causa dell’indagine di cronaca

Jean-Marc Gabrielli, il figlioccio di Jessica Moretti, si è schierato contro il suo stesso padre. Durante un’intervista, ha accusato apertamente il genitore e ha annunciato di non voler più avere rapporti con lui, in seguito alle notizie emerse dall’indagine di cronaca che coinvolgono la famiglia. La vicenda sta facendo discutere nella piccola comunità di Crans, dove tutti seguono con attenzione i risvolti di questa spaccatura familiare.

**Jean-Marc Gabrielli, il figlioccio di Jessica Moretti, ha lanciato un attacco drammatico contro il padre, che era in attesa di un’indagine di cronaca.** L’uomo, che nel frattempo è stato arrestato per un caso di frode in ambito aziendale, è stato accusato di aver trasferito fondi in una contabilità falsa. Ma la scena, al momento dell’arresto, era già stata interpretata da molti nel modo peggiore. E la reazione della sua stessa famiglia ha creato uno scandalo interno. Il nome del protagonista è **Jean-Marc Gabrielli**, un uomo che è nato da un rapporto non ufficiale tra Jessica Moretti, nota per essere stata coinvolta nella vicenda Crans-Montana, e il padre, **Moretti**, che ha sempre sostenuto che non aveva mai partecipato a qualsiasi tipo di corsi di formazione sulla sicurezza, in particolare con l’azienda Crans.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Crans Jean Marc Crans Montana, il ‘figlioccio’ di Jacques e Jessica Moretti rompe il silenzio: “Chi sono davvero” Crans Montana, luogo simbolo di bellezza e tranquillità, torna al centro dell’attenzione dopo il tragico incendio di Capodanno che ha causato la perdita di quaranta giovani. Crans-Montana, il figlioccio dei Moretti (e fidanzato di Cyane Panine): «Mai formato per far fronte alle emergenze» Jean-Marc Gabrielli, il figlioccio di Jaques Moretti, si presenta come un uomo impreparato. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Crans Jean Marc Argomenti discussi: Mai formato per le emergenze: le accuse del figlioccio dei Moretti nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana; Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata con la cassa; Crans-Montana, interrogato il figlioccio dei Moretti; Crans Montana, parla Jessica Moretti: Su di noi tante bugie. Viviamo in isolamento. Interrogato il figlioccio: Mai formato per le emergenze. Crans-Montana, il figlioccio dei Moretti (e fidanzato di Cyane Panine): «Mai formato per far fronte alle emergenze»Si indaga sulla strage di Capodanno in Svizzera. Jean-Marc Gabrielli ha dichiarato di non essere mai stato «formato o addestrato» ... msn.com Mai formato per le emergenze: le accuse del figlioccio dei Moretti nell’inchiesta sulla strage di Crans-MontanaJean-Marc Gabrielli dichiara agli inquirenti di non aver mai ricevuto formazione per gestire emergenze nel bar Le Constellation ... ilfattoquotidiano.it La strage di Crans Montana. I coniugi Moretti scrivono una lettera ai dipendenti per difendersi. Il figlioccio della coppia dice: "Non sono stato formato per far fronte alle emergenze". La rabbia dei familiari di vittime e feriti. facebook Ha raccontato di non "essere mai stato formato o addestrato" per affrontare le situazioni di emergenza Jean-Marc Gabrielli, il figlioccio di Jaques e Jessica Moretti, indagati per la tragedia di capodanno nel loro locale di Crans Montana, e sentito questa mattin x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.