Costantini sulla querela di Masci | Revoca con le scuse? Non le farò non ho offeso nessuno e non ho paura

Il consigliere Costantini risponde duro alla querela di Masci.

“Colpisce che la querela venga presentata come revocabile a fronte di una richiesta di scuse. È un elemento che chiarisce meglio di ogni parola la natura di questa iniziativa. Io non chiedo scusa perché non ho offeso nessuno e, soprattutto, non ho paura. Continuerò a difendere gli interessi di.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Costantini Masci

Daniele Licheri commenta la querela di Carlo Masci a Carlo Costantini.

La campagna elettorale a Pescara si scalda ancora di più.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Costantini Masci

Argomenti discussi: Il sindaco Masci querela per diffamazione lo sfidante Costantini, la campagna elettorale si infiamma; Masci ha messo amici nei seggi e si muove nell’illegalità. Il sindaco di Pescara querela Costantini; Elezioni Pescara: Masci querela Costantini -VIDEO; Il sindaco Masci querela per diffamazione lo sfidante Costantini, la campagna elettorale si infiamma.

Costantini sulla querela di Masci: Revoca con le scuse? Non le farò, non ho offeso nessuno e non ho pauraCon una nota il candidato sindaco che ha parlato di tentativo di intimidazione fa alcune precisazioni sulle accuse che gli sono state rivolte e sfociate in una querela per diffamazione: Mi si attri ... ilpescara.it

Licheri (SI) sulla querela di Masci a Costantini: Il gesto di un uomo fragile e in difficoltà, Pescara merita di meglioIl segretario regionale commenta la decisione del sindaco uscente di querelare per diffamazione l'avversario candidato per il centrosinistra. La tua amministrazione è una sequenza di errori e di ombr ... ilpescara.it

ELEZIONI Il videomessaggio di Masci ai cittadini: "Da Costantini accuse infamanti, ecco perché l'ho querelato" Leggi qui le dichiarazioni complete del sindaco uscente facebook