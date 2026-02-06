Questa mattina, durante l'evento, Mirella Falconi ha spiegato perché la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna sostiene da anni il campionato di giornalismo. “Così i ragazzi si formano e allargano gli orizzonti”, ha detto, sottolineando l’importanza di offrire ai giovani occasioni pratiche per imparare e crescere nel mondo dell’informazione.

Mirella Falconi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, cosa vi spinge a sostenere da sempre il ‘ Campionato di giornalismo. Cronisti in classe ’, la sfida tra studenti promossa dal Resto del Carlino? "Riteniamo l’iniziativa fondamentale per promuovere la formazione dei ragazzi. Da una parte offre loro la possibilità di esprimere un’opinione e di confrontarsi su temi di rilevanza sociale, mettendo alla prova le proprie capacità di analisi e di sintesi. Dall’altra consente a noi adulti di individuare la loro visione, di capire cosa pensano, sognano e desiderano". Cosa può insegnare oggi il giornalismo ai più giovani? "Lo sviluppo di un senso critico che si coltiva attraverso le domande costanti, la verifica delle fonti, l’analisi oggettiva delle informazioni e l’esplorazione di punti di vista diversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Così i ragazzi si formano e allargano gli orizzonti"

Approfondimenti su Mirella Falconi

Ultime notizie su Mirella Falconi

