Così è morta Franca Genovini L’agghiacciante piano per ucciderla e prenderle soldi e gioielli

La morte di Franca Genovini a Castellina in Chianti si rivela essere il risultato di un piano studiato nei minimi dettagli. La donna è stata uccisa da una complice conosciuta online, con l’obiettivo di rubarle soldi e gioielli. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire come si sia svolto il delitto e chi siano effettivamente gli autori.

Castellina in Chianti (Siena), 6 febbraio 2026 – Un piano lucido e agghiacciante per uccidere la vecchia zia insieme a una complice conosciuta sul web, portarle via soldi e gioielli e mettere una pezza ai propri problemi economici. Sarebbe questo il quadro emerso dalle indagini della Procura di Siena sulla morte di Franca Genovini, l’85enne di Castellina in Chianti trovata morta nella sua abitazione di viale IV Novembre il 7 agosto 2024. Franca derubata e uccisa a 85 anni, la svolta dopo un anno e mezzo: due donne in carcere, una è parente della vittima Già dalla scorsa estate si sapeva dell’esistenza di due indagate, una parente (la nipote acquisita) 37enne della provincia di Siena e una donna di 25 anni originaria della provincia di Taranto ma residente in provincia di Vicenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dopo un anno e mezzo di indagini, la polizia ha arrestato due donne in relazione alla morte di Franca Genovini.

