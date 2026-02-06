Dopo il parto, il corpo della donna cambia in modo permanente. Le tracce di questa trasformazione sono profonde e visibili nel tempo, lasciando segni che non scompaiono facilmente. La nascita di un figlio non è solo un momento di gioia, ma anche un processo che modifica il corpo della madre in modo duraturo.

Tra i postumi (nel vero senso della parola) del parto ci sono anche tutte le tracce, molto profonde, che la nascita di un figlio provocano sul corpo materno. Non si tratta di qualche chilo di troppo da smaltire, delle smagliature da eliminare o di una stanchezza da recuperare. Diversi studi, tra cui quelli dell’ American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), mostrano infatti che molte modificazioni tipiche della gravidanza e del parto non sono temporanee. Alcuni cambiamenti riguardano la struttura muscolare e il pavimento pelvico, altri interessano metabolismo, pelle, postura e regolazione ormonale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Cos’è il corpo materno permanente: come e perché dopo il parto si cambia sempre

