Cos’è il corpo materno permanente | come e perché dopo il parto si cambia sempre

Il corpo materno permanente si manifesta dopo il parto, quando le tracce della nascita si fanno sentire in modo evidente. Maria, una donna di 32 anni, ha notato come la sua pancia abbia cambiato forma e consistenza settimane dopo aver dato alla luce il suo bambino, a causa delle trasformazioni che il suo corpo ha subito durante il travaglio e il parto. Questi segni duraturi sono il risultato delle intense modifiche fisiche che il corpo affronta nel momento più importante della vita.

Tra i postumi (nel vero senso della parola) del parto ci sono anche tutte le tracce, molto profonde, che la nascita di un figlio provocano sul corpo materno. Non si tratta di qualche chilo di troppo da smaltire, delle smagliature da eliminare o di una stanchezza da recuperare. Diversi studi, tra cui quelli dell' American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), mostrano infatti che molte modificazioni tipiche della gravidanza e del parto non sono temporanee. Alcuni cambiamenti riguardano la struttura muscolare e il pavimento pelvico, altri interessano metabolismo, pelle, postura e regolazione ormonale.