Il corpo materno permanente, termine che indica i cambiamenti duraturi sulla figura delle donne dopo il parto, si manifesta con alterazioni visibili e profonde che restano nel tempo. Maria Rossi, 32 anni, racconta di aver notato da mesi una modifica alla forma del ventre, causata dai danni muscolari e cutanei che si verificano durante il travaglio. Tra i postumi, oltre alle cicatrici e alle smagliature, ci sono anche alterazioni che influenzano la postura e il modo di muoversi, spesso ignorate ma molto evidenti per chi le vive.

Tra i postumi (nel vero senso della parola) del parto ci sono anche tutte le tracce, molto profonde, che la nascita di un figlio provocano sul corpo materno. Non si tratta di qualche chilo di troppo da smaltire, delle smagliature da eliminare o di una stanchezza da recuperare. Diversi studi, tra cui quelli dell’ American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), mostrano infatti che molte modificazioni tipiche della gravidanza e del parto non sono temporanee. Alcuni cambiamenti riguardano la struttura muscolare e il pavimento pelvico, altri interessano metabolismo, pelle, postura e regolazione ormonale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Cos’è il corpo materno permanente: come e perché dopo il parto si cambia sempre

Contenuti correlati

Argomenti discussi: MAREA, tornare al corpo | Laboratorio performativo di movimento espressivo e danza contemporanea; Quando l’eccesso di immagini svuota la carne: al Parenti il corpo va a processo; Cos'è il corpo materno permanente: come e perché dopo il parto si cambia sempre; Perché tutte vogliono un corpo da ballerina?.

Cos'è il corpo materno permanente: come e perché dopo il parto si cambia sempreUna donna che diventa madre cambia anche e soprattutto dal punto di vista psicofisico. Parliamo del corpo materno permanente. gravidanzaonline.it

Quante calorie servono davvero al corpo? Il calcolo che semplifica tuttoIl metabolismo basale rappresenta l’energia minima necessaria per mantenere in funzione l’organismo. Comprendere come si calcola e come influisce sul fabbisogno calorico aiuta a orientare alimentazion ... msn.com

Keto flu: cosa succede al tuo corpo Nei primi giorni di un percorso chetogenico l’organismo attraversa una fase di cambiamento metabolico conosciuta come keto flu. Una risposta fisiologica al cambiamento delle fonti energetiche. Cosa significa “cambia - facebook.com facebook