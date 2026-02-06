Cosa sono i lacci BolaWrap il test a Bologna con la polizia locale L’assessora Madrid | Immobilizzano come il taser ma non provocano dolore

La polizia di Bologna ha iniziato a testare i lacci BolaWrap, strumenti che permettono di immobilizzare una persona senza usare la forza fisica. L’assessora Madrid spiega che funzionano come il taser, ma senza provocare dolore. La sperimentazione si svolge in questi giorni, con l’obiettivo di trovare metodi più sicuri e meno invasivi per gestire situazioni di emergenza.

Bologna, 6 febbraio 2026 – D istanziatori estensibili e, in via sperimentale, i lacci BolaWrap. Sono i nuovi strumenti a disposizione della polizia locale di Bologna per rafforzare la tutela e l’incolumità degli operatori. Cosa sono i lacci Bolawrap. I lacci Bolawrap sono dispositivi portatili usati dalle forze di polizia per immobilizzare a distanza una persona senza ricorrere a strumenti, come il taser, che provocano dolore o scariche elettriche, ma un laccio in kevlar che si avvolge attorno a gambe, braccia o busto della persona a una velocità di 160 metri al secondo e può raggiungere dai 3 agli 8 metri di distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La polizia locale di Castelfranco, in provincia di Modena, si prepara a usare il nuovo strumento chiamato Bolawrap.

Gli agenti della Polizia Locale di Castelfranco Emilia inizieranno a usare i Bolawrap.

