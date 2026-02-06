Cosa cambia in concreto con il nuovo pacchetto sicurezza del governo Meloni

Il governo Meloni ha approvato un nuovo pacchetto sicurezza che cambia le regole per le manifestazioni pubbliche. Sono stati varati un decreto e un disegno di legge con un totale di 62 articoli, in risposta agli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna. Le nuove norme prevedono multe più severe e regole più stringenti per chi scende in piazza, puntando a rafforzare il controllo e la sicurezza durante le manifestazioni.

Dopo gli scontri di Torino sono stati approvati un decreto e un disegno di legge: come funziona la stretta del centrodestra Un decreto e un disegno di legge, rispettivamente di 33 e 29 articoli. Dopo gli scontri di Torino al corteo per Askatasuna, il governo Meloni ha varato il nuovo pacchetto sicurezza, una serie di misure che introducono nuove multe e norme sulle manifestazioni di piazza e per il contrasto alla delinquenza giovanile. Vediamo che cosa cambia davvero con la stretta pensata dal centrodestra e firmata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il decreto sicurezza, approvato in Consiglio dei ministri giovedì 5 febbraio, introduce il fermo di prevenzione di 12 ore - circoscritto e condizionato alle comunicazioni immediate al pubblico ministero - nei confronti delle persone ritenute pericolose ai cortei.🔗 Leggi su Today.it

Il governo Meloni prepara un nuovo pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza nelle piazze italiane.

Durante la riunione di oggi a Palazzo Chigi, il governo ha esaminato il nuovo decreto sulla sicurezza.

