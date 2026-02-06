Cosa aspettarsi nel Sei Nazioni dall'Italia del rugby una squadra tosta e rinnovata che darà fastidio

L’Italrugby si prepara alla nuova edizione del Sei Nazioni con diverse novità e alcune assenze importanti. La squadra ha lavorato duramente, anche se ha dovuto fare i conti con infortuni e cambiamenti nella formazione. Nonostante tutto, gli azzurri vogliono fare bella figura e mettere in difficoltà le avversarie, puntando su un gioco più solido e un impianto di uomini che si fa rispettare. I tifosi sperano in buone prestazioni e qualche sorpresa in questa stagione.

La nazionale italiana di rugby conosce il suo calendario per il Sei Nazioni 2026.

