Il 7 febbraio resta una data importante per gli appassionati di motorsport. Beatrice Frangione ripercorre la storia della Formula 1, partendo dal 1960 fino ai giorni nostri, concentrandosi proprio su quel giorno che ha lasciato il segno nel tempo. La puntata si addentra negli eventi passati, raccontando come quella data abbia influenzato il mondo delle corse e i protagonisti che si sono succeduti nel corso degli anni.

La storia della Formula 1 raccontata da Beatrice Frangione – Cosa accadde il 7 febbraio In questa nuova puntata de “La storia della Formula 1”, Beatrice Frangione accompagna gli appassionati in un vero e proprio viaggio nel tempo, che parte dal 1960 e arriva fino ai giorni nostri, seguendo il filo conduttore di una data speciale: il 7 febbraio. Il racconto prende il via da una delle rivoluzioni tecniche più importanti nella storia della F1 nel 1960 grazie a Bruce McLaren, prosegue poi negli anni Ottanta, segnati dalle durissime lotte politiche tra FOCA e FISA, che tolgono validità mondiale a GP come quello di Argentina, fino ad arrivare ai giorni nostri, Beatrice Frangione collega la storia al presente ricordando il 7 febbraio come data di nascita di Pierre Gasly, uno dei piloti da tenere particolarmente d’occhio nella stagione 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa accadde il 7 febbraio? La storia della F1 raccontata da Beatrice Frangione

Approfondimenti su Formula 1

La stagione calcistica si mette in moto e i primi segnali iniziano a delinearsi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Cosa accadde il 7 febbraio La storia della F1 raccontata da Beatrice Frangione

Ultime notizie su Formula 1

Argomenti discussi: Cosa fare in Canavese nel weekend: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026; Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026; Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: eventi di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026; Cosa fare a Pavia e provincia nel weekend: eventi di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026.

Enrico Spada. . Motor News – Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano la prima fase del Mondiale di Formula 1 2026 Nel nuovo appuntamento di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti fanno il punto su questa prima fase del campionato di Formul facebook