Cortina il ragazzino lasciato fuori dal bus sotto la neve diventa protagonista dell' alzabandiera

Questa mattina a Cortina, un ragazzino di 11 anni è diventato il centro dell’attenzione durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Per tutta la mattina, il bambino è rimasto fuori dal bus sotto la neve, ma alla fine è stato chiamato a partecipare all’alzabandiera. L’undicenne ha avuto l’onore di affiancare i fondisti che vent’anni fa conquistarono la medaglia d’oro. La scena ha emozionato gli spettatori e ha fatto parlare di sé sui social.

In prima fila in mondo visione mentre due carabiniere facevano salire il tricolore sul pennone. Si chiude nel modo più "romantico" (e in pieno spirito olimpico) la vicenda del ragazzino di 11 anni che lo scorso 27 gennaio era stato lasciato sotto una nevicata dall'autista di un bus mentre rincasava lungo la Linea 30 che da Cortina scende a Calalzo (Belluno). L'undicenne aveva dovuto percorrere 6 chilometri a piedi prima di arrivare a casa infreddolito e bagnato. Venerdì sera, durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina, il ragazzino ha avuto un ruolo da protagonista nell'alzabandiera che in contemporanea ha unito lo stadio San Siro di Milano e una delle piazze principali della Regina delle Dolomiti.

