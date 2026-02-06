Corteo Askatasuna | il muro umano della Guardia di Finanza salva l' agente a bordo del blindato in fiamme

Durante il corteo di sabato a Torino, un agente della polizia è stato salvato da un “muro umano” formato da manifestanti della Guardia di Finanza. Il blindato in fiamme rischiava di esplodere, ma i finanzieri e i partecipanti hanno formato una barriera per proteggere l’agente, che si trovava all’interno. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti e ha mostrato come, in momenti di tensione, alcune persone possano agire per salvare le vite, anche tra il caos di una protesta.

Tra i tanti episodi ad alta tensione registrati nell'ambito della manifestazione nazionale "Torino è partigiana", chiamata da Askatasuna nella giornata di sabato 31 gennaio, c'è anche la storia di Luigi, il poliziotto del V Reparto Mobile che si trovava a bordo del blindato che, per una decina di.

