Corse clandestine lungo il rettilineo il Comune corre ai ripari | maxi new jersey e cambia la viabilità

Il Comune di Riccione ha deciso di intervenire dopo le continue corse clandestine lungo il rettilineo della zona artigianale. Sono iniziati i lavori per installare nuovi barrieramenti e modificare la viabilità in viale Sangiovese, in corrispondenza delle intersezioni con viale Barbera e viale Chianti. Le autorità vogliono impedire che le auto sfreccino a tutta velocità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai passanti. Le barriere, di tipo maxi new jersey, sono state posizionate in via sperimentale per verificare se

Sono iniziati gli interventi di modifica della viabilità nella zona artigianale di Riccione. In viale Sangiovese, in corrispondenza delle intersezioni con viale Barbera e viale Chianti, è in corso in via sperimentale, con finalità preventiva e deterrente, il posizionamento di barriere in.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Riccione CorseClandestine Sante Zennaro senz’acqua. Il Comune corre ai ripari La scuola Sante Zennaro ha ancora problemi d’acqua. Infortunio Acerbi, lungo stop previsto per il centrale dell’Inter. Chivu prende atto e corre ai ripari L'infortunio di Acerbi mette a rischio la sua stagione con l'Inter, con un lungo stop previsto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Riccione CorseClandestine Argomenti discussi: Fast and Furious 11 ufficiale: titolo confermato e data d’uscita annunciata; Fast and Furious 11: Vin Diesel rompe il silenzio e annuncia la data d’uscita dell’ultimo capitolo; Caiçara Run Club promuove la corsa e la qualità della vita a Paranaguá. Terni, corse clandestine in via Bramante con 12 giovani indagati: assolti i cinque a processo, sette patteggiano con la messa alla provaTERNI - Sembravano scene tratte dal film Fast & Furious quelle viste in via Bramante, utilizzata come circuito per le corse clandestine a suon di rombo dei motori e musica a palla. Notti da incubo ... ilmessaggero.it Corse clandestine: appuntamenti presi in chat e in discoteca, si indaga sui videoDanni alle auto in sosta, pedoni sfiorati o peggio, vite messe in pericolo solo per il più stupido dei giochi o, in alcuni casi, per vincere una scommessa. Le indagini sulla «moda» delle corse ... roma.corriere.it I VIDEO dei rally pirata nel Comasco: le corse clandestine su strade di montagna, i video girati da giovanissimi facebook I video delle corse clandestine di auto su chat e social: individuati e denunciati in due a Genova x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.