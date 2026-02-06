Corruzione | respinto appello Pm per un’accusa ma Cuffaro resta ai domiciliari

Il Tribunale del riesame di Palermo ha respinto l’appello della Procura e confermato i domiciliari per l’ex governatore Salvatore Cuffaro. La decisione arriva dopo che la difesa aveva contestato l’ordinanza del Gip, che aveva già respinto la richiesta di arresti domiciliari. La vicenda rimane calda, e Cuffaro resta sotto controllo.

Il Tribunale del riesame dà ragione alla difesa. Il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'appello della Procura, accogliendo le tesi difensive contro l'ordinanza del Gip che aveva già respinto la richiesta di arresti domiciliari per una delle accuse contestate all'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro. La decisione riguarda uno dei filoni dell'inchiesta su un presunto comitato d'affari che avrebbe gestito concorsi pubblici e nomine dei manager all'interno della sanità siciliana. Arresti domiciliari confermati per il concorso a Villa Sofia. Nonostante il rigetto dell'appello su uno dei capi d'accusa, Cuffaro resta agli arresti domiciliari per la contestazione relativa al concorso ritenuto truccato presso l'ospedale Villa Sofia.

