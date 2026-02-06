Correggio serata di giustizia con giudice e avvocato

Ieri sera il teatro di Correggio si è riempito per un evento sui temi della giustizia. Matteo Gambarati, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, ha spiegato i principi della Costituzione e il ruolo dei magistrati, parlando anche di tutela dei diritti fondamentali. Con lui, l’avvocato Simone Franzoni ha approfondito il legame tra autonomia dei giudici e indipendenza della magistratura. La serata è stata un’occasione per il pubblico di ascoltare da vicino come funzionano le regole della giustizia in Italia.

Correggio (Reggio Emilia), 6 febbraio 2026 - Si è parlato di norme della Costituzione, oltre che dello stretto legame tra autonomia e indipendenza dei magistrati e della tutela dei diritti fondamentali della collettività, ieri sera al teatro di Correggio, gremito di persone, per l'incontro organizzato dai Lions club di Correggio e Fabbrico, con ospite Matteo Gambarati, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, in dialogo con l'avvocato Simone Franzoni, già docente all'Università di Modena e Reggio e autore del libro "I giudici del Consiglio superiore della Magistratura".

