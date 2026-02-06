corona raggira la censura e arriva in teatro con falsissimo

Fabrizio Corona si prepara a salire sul palco a maggio con il suo spettacolo Falsissimo. L’ex fotografo dei vip ha deciso di portare in teatro il suo format, anche se ancora non è sicuro che ci riuscirà: i problemi legali potrebbero cambiare i suoi piani. Corona ha già annunciato la data, ma per ora niente è definitivo.

Fabrizio Corona ha annunciato che a maggio sarà in teatro dove porterà il suo format Falsissimo, almeno che i risvolti legali non cambieranno le sue sorti Fabrizio Corona accusa Meta e il giudice Pertile, che ha deciso di non fargli pubblicare la puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini, di censura. Così se in questi giorni gli risulta difficile utilizzare i social, ci pensano i teatri a chiamarlo e vendere i biglietti per il suo spettacolo dal titolo Falsissimo. In un’epoca in cui i social sono così fondamentali e il mondo del web, se ben sfruttando, può essere redditizio, Corona riesce perfino a convincere le varie organizzazioni a farsi chiamare in un teatro perché questi sanno bene che la gente paga per assistere ad uno suo spettacolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

