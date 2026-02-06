Corea del Nord pena di morte per chi guarda Squid Game o ascolta K-Pop

La Corea del Nord intensifica le punizioni contro chi guarda serie tv o ascolta musica sudcoreana. Secondo Amnesty International, molte persone sono state condannate a morte, mandate nei campi di lavoro o sottoposte a lavori forzati solo per aver visto Squid Game o ascoltato K-pop. Le testimonianze di chi è riuscito a scappare dal regime sono chiare: si rischia molto, anche per cose che in altri paesi sembrano innocue. La repressione resta forte e silenziosa, e le punizioni sono sempre più dure.

Corea del Sud: chiesta pena di morte per ex presidente Yoon In Corea del Sud, è stata richiesta la pena di morte per l'ex presidente Yoon in relazione al suo tentativo fallito di dichiarare la legge marziale nel dicembre 2024. Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l'ex presidente Yoon I pubblici ministeri sudcoreani hanno chiesto la pena di morte per l'ex presidente Yoon Suk Yeol, coinvolto in un procedimento giudiziario legato alla proclamazione della legge marziale durante il suo mandato. Corea del Nord: messi a morte per aver visto la tv sudcoreana Corea del Nord lancia altri due missili balistici verso il Mar del Giappone, cos'ha in mente Kim Jong-un Il dilemma dello zar, diritti Lgbt+ e madre intenzionale, picchiatori e referendum, repressione in Corea del Nord ASIA TODAY Le piccole isole preferiscono la Cina come partner allo sviluppo. Corea del Nord Guardare la tv sudcoreana può costare la vitaCittadini nordcoreani sorpresi a guardare programmi televisivi sudcoreani rischiano l'umiliazione pubblica, anni nei campi di lavoro o addirittura l'esecuzione. Secondo le testimonianze raccolte da Am ... amnesty.ch Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l'ex presidente YoonNEW DELHI - Il procuratore speciale che ha indagato sul fallito colpo di Stato in Corea del Sud del 2024 ha chiesto che l'ex presidente Yoon Suk Yeol sia condannato a morte per essersi macchiato del ... ilsole24ore.com La star di "Squid Game" Gong Yoo ospite al Florence Korea Film Fest 2026. All'attore sarà dedicata una retrospettiva con una selezione di sei titoli e sarà protagonista di una masterclass il 21 marzo ore 11 al cinema La Compagnia di Firenze

