Coppa Italia tre sberle alla Juventus | l’Atalanta vola in semifinale

L’Atalanta batte la Juventus 3-0 e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. La partita si è giocata a Bergamo, dove i nerazzurri hanno dominato fin dall’inizio. La Juventus ha fatto fatica a reagire, subendo tre reti che hanno deciso il risultato. I tifosi bergamaschi sono in festa, mentre i bianconeri si leccano le ferite. È un’altra serata da ricordare per l’Atalanta, che continua a sorprendere in questa stagione.

Bergamo, 5 febbario 2026 – Un altro 3-0, il marchio di fabbrica nelle serate da ricordare dell'Atalanta, per uno strano gioco del destino. Un altro 3-0 dopo quello di sette anni fa, sempre nel turno secco casalingo dei quarti di finale di coppa Italia, sempre contro la Juventus, trionfo che apriva la galoppata verso la finale della coppa nazionale. Secondo obiettivo parziale raggiunto dall'Atalanta. Dopo la qualificazione ai playoff di Champions la Dea ha infilato anche il secondo traguardo invernale: la semifinale di Coppa Italia, superando l'ostacolo più insidioso nella strada che porta alla finalissima di Roma del 13 maggio, lo scontro secco con la Juventus.

