Coppa Italia l' Atalanta vola in semifinale | tris alla Juventus Bergamaschi cinici bianconeri spreconi

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. I bergamaschi sono stati più cinici, sfruttando al massimo le occasioni, mentre i bianconeri hanno peccato di imprecisione davanti alla porta. La partita si è decisa nel primo tempo con il rigore di Scamacca, e nella ripresa Sulemana e Pasalic hanno chiuso i giochi. La Juventus ha dimostrato di essere ancora lontana dalla forma migliore, mentre l’Atalanta ha confermato la sua concretezza in questa stagione.

Atalanta - Juventus 3-0 Marcatori: 27' pt Scamacca (rig.), 32' st Sulemana, 40' st Pasalic Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6.5 (30' st Kossounou 6), Djimsiti 7, Ahanor 6.5; Zappacosta 6.5 (25' st Bellanova 6.5), De Roon 6.5, Ederson 6.5, Bernasconi 6.5; De Ketelaere 6 (38' st Pasalic 6.5), Raspadori 5.5 (30' st Krstovic 6.5); Scamacca 7 (25' st Sulemana 7). In panchina: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Samardzic, Kolasinac, Zalewski. Allenatore: Palladino 7. Juventus (4-2-3-1): Perin 6; Kalulu 5, Gatti 6 (19' st Boga 6), Bremer 5, Kelly 5.

