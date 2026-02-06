coppa italia la dea supera 3 0 la juventus e vola in semifinale

L’Atalanta batte la Juventus 3-0 e si guadagna un posto in semifinale di Coppa Italia. La partita si decide tutta nel primo tempo, con i bergamaschi che trovano due gol e mettono subito pressione sui bianconeri. La Juventus fatica a reagire e subisce anche la terza rete nella ripresa. Ora l’Atalanta aspetta di conoscere la sua avversaria tra Lazio e Bologna.

L'Atalanta fa tris contro la Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia. Nel prossimo turno sfiderà la vincente di Lazio-Bologna L’Atalanta annulla la Juventus con un netto 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia e conquista un posto in semifinale, dove incontrerà la vincitrice del match tra Lazio e Bologna. I bianconeri partono bene, i primi 20' la squadra di Spalletti è in partita e ha subito un paio di occasioni con Conceiçao, ma è bravo Carnesecchi a respingere entrambi i tiri e mantenere inviolata la sua porta. Al 25' arriva l’episodio che cambia il match: fallo di mano in area di Bremer e calcio di rigore dopo un rapido check del VAR. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Bergamo, 5 febbraio 2026 - L'Atalanta batte 3-0 la Juventus e si prende il pass per le semifinali di Coppa Italia.

Atalanta-Juventus 3-0: la Dea vola in semifinale, bianconeri eliminati dalla Coppa ItaliaL'Atalanta batte 3-0 la Juventus nei quarti di Coppa Italia: Scamacca su rigore, poi Sulemana e Pasalic. Palladino vola in semifinale, Spalletti eliminato. lifestyleblog.it

