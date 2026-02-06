L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e si prende la semifinale di Coppa Italia. I bergamaschi di Palladino dominano l’incontro dei quarti e ora aspettano la vincente di Lazio-Bologna. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando i bianconeri senza scampo.

L ‘Atalanta cala il tris alla Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia. I bergamaschi di Palladino si impongono 3-0 sui bianconeri di Spalletti nell’incontro dei quarti e nel prossimo turno affronteranno la vincente di Lazio-Bologna. E’ Scamacca a sbloccare nel primo tempo il risultato trasformando il rigore concesso per tocco di mano di Bremer (27?). Sulemana firma nella ripresa il raddoppio su cross di Zappacosta (77?). Nel finale il neoentrato Pasalic firma il tris della Dea (85?). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coppa Italia, Atalanta-Juventus 3-0: bergamaschi in semifinale

