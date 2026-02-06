Copertura del teatro Pirandello al via la gara per i lavori dopo un anno dalle infiltrazioni

È iniziata ufficialmente la gara d’appalto per i lavori di riparazione della copertura del teatro Pirandello. Dopo un anno di infiltrazioni e problemi, si passa alla fase operativa per sistemare definitivamente il tetto del teatro. Le aziende interessate hanno presentato le offerte, ora si attende la scelta definitiva. La riparazione dovrebbe garantire una maggiore sicurezza e protezione per gli spettacoli e i visitatori.

Entra nella fase operativa l’intervento di manutenzione straordinaria della copertura del teatro Pirandello. Il Comune ha pubblicato la procedura aperta, prevista dall’articolo 71 del decreto legislativo 36 del 2023, per l’affidamento dei lavori destinati a risolvere in modo definitivo le criticità che negli ultimi anni hanno interessato l’edificio. Piove sul palco del teatro Pirandello una settimana prima dell'arrivo di Mattarella, la fondazione: “Il problema sarà risolto a breve” L’importo complessivo dell’appalto è di 508.525,49 euro, di cui 325.495,47 soggetti a ribasso e 183.030,02 relativi agli oneri della sicurezza non ribassabili.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Un anno dopo il caos, arrivano i lavori per coprire il teatro Pirandello.

In occasione del trentesimo anniversario della riapertura del teatro Luigi Pirandello di Agrigento, la Fondazione omonima presenta un volume che ripercorre la storia e la trasformazione architettonica di questo importante monumento nazionale, dalla sua progettazione fino ai giorni nostri.

