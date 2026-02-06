Coop donati 320 panettoni e più di 16mila euro di buoni spesa

Quest’anno la Coop ha deciso di fare la differenza durante le feste. Sono stati donati 320 panettoni e più di 16.000 euro in buoni spesa a favore della comunità. Una scelta che ha coinvolto clienti e dipendenti, tutti pronti a sostenere chi ha bisogno. La solidarietà si è fatta concreta con gesti semplici, ma di grande impatto.

È stato un Natale all’insegna della solidarietà che ha unito convenienza e attenzione alla comunità locale. Lo raccontano i numeri di “Prendi1, doniamo1” l’iniziativa Coop che, dal 18 al 24 dicembre, ha trasformato un gesto semplice come comprare un panettone o un pandoro Coop nei negozi della.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Coop Natale Primo weekend di saldi invernali: spesa media di 320 euro, ma 3 famiglie su 10 rinunceranno agli acquisti Il primo weekend di saldi invernali in Puglia ha registrato una spesa media di circa 320 euro. Panettoni, ecco i più buoni: la classifica di Gambero Rosso, con sorprese Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Coop Natale Coop Alleanza 3.0, oltre 850mila euro e migliaia di panettoni donati alle associazioniCoop Alleanza 3.0 chiude l’iniziativa Prendi1, doniamo1: oltre 850mila euro e migliaia di panettoni donati alle associazioni del territorio. In Puglia sono stati donati complessivamente oltre 2.300 ... trmtv.it Coop Alleanza 3.0: oltre 18.000 panettoni donati ad associazioni ed entiLa campagna Prendi1, doniamo 1 di Coop Alleanza 3.0 ha permesso di donare oltre 18.000 panettoni con il coinvolgimento dei soci ... gdoweek.it Il 5 febbraio è la Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, un impegno che per Unicoop Firenze è quotidiano. Da oltre 20 anni infatti, con il progetto Buon Fine, vengono recuperati nei Coop.fi prodotti ancora idonei al consumo e donati alle facebook SAN CASCIANO - Coop Mercatale e San Donato: ecco tutte le offerte dal 5 al 18 febbraio. Il volantino. Padelle anti aderenti e bistecchiere con sconti del 40% per i soci; e poi mele, spinaci, carote, finocchi, pollo... x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.