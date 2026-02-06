Controlli rafforzati nelle zone della movida a Bari | un arresto per rapina e sette denunce

La polizia di Bari ha intensificato i controlli nelle zone della movida. Durante la settimana, gli agenti hanno arrestato un uomo per rapina e denunciato altre sette persone. Le forze dell’ordine lavorano senza sosta per rendere più sicure le strade e rassicurare i cittadini.

Nel corso della settimana la polizia ha intensificato le attività di controllo del territorio a Bari, nell'ambito delle strategie definite dal questore di Bari Annino Gargano per contrastare i fenomeni criminali che incidono maggiormente sulla percezione di sicurezza dei cittadini.

