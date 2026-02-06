Controlli dei carabinieri nei locali notturni | trovati diversi alimenti privi di tracciabilità

I carabinieri di Napoli hanno passato al setaccio un locale di San Gennaro Vesuviano. Durante i controlli, hanno trovato molti alimenti privi di tracciabilità, sollevando dubbi sulla sicurezza dei cibi serviti ai clienti. La verifica è ancora in corso.

Continuano i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nei locali notturni. E' stata la volta di San Gennaro Vesuviano dove i militari della locale stazione hanno controllato un noto locale per eventi a piazza Margherita. Durante l'ispezione - effettuata con i Nucleo ispettorato.

