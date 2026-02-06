La Corte di Cassazione ha stabilito che quando si calcolano i contributi previdenziali, bisogna fare riferimento ai contratti collettivi del settore di attività reale dell’azienda. La sentenza 5722026 chiarisce così che l’attività effettiva conta più di altri parametri. Per le aziende, questo significa rivedere come si applicano i contributi, soprattutto se ci sono differenze tra l’attività dichiarata e quella reale.

La Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione ha chiarito con la sentenza 5722026 che il calcolo dei contributi previdenziali deve basarsi sui minimi dei contratti collettivi del settore di attività effettiva dell’azienda. Ma come individuare correttamente il contratto collettivo per stabilire la retribuzione base di calcolo per il minimale contributivo? È proprio questa la domanda a cui ha risposto la Suprema Corte, indicando un principio generale che va oltre il singolo caso concreto. Vediamo allora che cosa ha spiegato la Cassazione e qual è la portata generale della sua pronuncia. Inps contro l’azienda per l’applicazione del Ccnl sbagliato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Contributi Inps, attenzione al Ccnl: conta l'attività reale dell'azienda

